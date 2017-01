Delegatie Vuelta naar Breda voor overleg

"We hopen dan een intentieverklaring te kunnen opstellen", geeft De Beer aan. Hij verwacht dat een feitelijke afspraak over opname van Breda in het etappeschema van de ronde nog wel even op zich laat wachten. "Het zou mooi zijn als het bij de start van de Vuelta in 2018 rond is."

De Beer gaf juli 2016 al aan dat het mooi zou zijn als een van de grote rondes Breda aan zou doen. De provinciale CDA-fractie sprak toen de wens uit om de Tour de France te halen. De Bredase bestuurder hintte toen al dat dat niet per se de Tour de France zou hoeven te zijn. "Ik zou het interessant vinden een andere grote tour binnen te halen. Dat zou best wel eens mogen." Ook de Vuelta noemde hij toen.

Breda gaat het niet alleen doen, stelt De Beer. "Het wordt zeker niet alleen een gemeentelijk feestje. Het gaat ook om draagvlak bij het bedrijfsleven en de samenleving." Hij geeft aan wel een rol te willen spelen in het stroomlijnen van de plannen. "Er zijn veel enthousiastelingen. Afgelopen Eneco Tour heb ik de verschillende comités uit de regio al uitgenodigd."

De gemeente Breda trekt samen op met de wielerregio én met de initiatiefnemers uit Utrecht, die graag de start van de ronde in 2020 willen binnenhalen. "We gaan nu het bidbook maken. Dat kan omdat ook het Verhaal van Breda duidelijk is."

Overigens is niet alleen de start of finish van een etappe in een grote ronde een ambitie. "We hebben een plan van vier jaar met de regio. Daarbij denken we ook aan het verwerven van het NK op de weg", aldus De Beer.

In Breda bestonden eerder al plannen om de Vuelta van 2015 naar Breda te halen. Dat ging destijds niet door. Hiervoor werd al wel een promotiefilmpje gemaakt.