Old Dutch wordt eerste sportsbar van Breda en opent in april

Old Dutch is verdeeld in drie delen en heeft twee ingangen. Via de ingang aan de St. Jansstraat kom je terecht in de Sports Bar waar je live sport kan volgen op zes schermen. "Op de eerste verdieping komen twee 'Skyboxen' waar grote groepen een sport naar keuze kunnen volgen aan een taptafel", vertelt Dirk van de Voort, eigenaar van de nieuwe horecagelegenheid. "Het is in het bar-gedeelte ook mogelijk om eten te bestellen. In het weekend willen evenementen gaan organiseren met live muziek, dj's en natuurlijk sportevenementen."

Een tweede ingang op de Grote Markt, naast 't Hart van Breda, brengt gasten gelijk naar het restaurantgedeelte. "Hoewel ons interieur en de naam volledig gebaseerd zijn op de Nederlandse sportgeschiedenis, hebben we gekozen voor een Amerikaanse menukaart", aldus Van de Voort. "Je moet dan bijvoorbeeld denken aan hotdogs met verschillende toppings of vlees en vis van onze Broiler. Dat is een typische Amerikaanse grill die verwarmd wordt tot 1300 graden Celsius."

Van de Voort denkt dat de Old Dutch een succes gaat worden. "Breda heeft nog niet zo iets als de Old Dutch. Het is een concept waar voor iedereen iets bij zit", zegt hij. "Je kan hier komen om lekker te eten, maar ook om met een groep vinden sport te komen kijken. Gezamenlijk sport kijken is daarnaast onderdeel van onze cultuur."

De sloopwerkzaamheden zijn deze week begonnen. "Er moet veel gebeuren en het is zwaar werk, maar als we straks kunnen gaan opbouwen zie je langzaam iets moois ontstaan. Daar kijk ik erg naar uit", besluit Van de Voort.