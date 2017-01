Bredase Youtubers: JeromeFitness op weg naar 20 miljoen

De 25-jarige Jeroen Vissers uit Prinsenbeek startte in 2009 zijn Youtubekanaal JeromeFitness. Na zo'n 7 jaar heeft hij 106.977 abonnees, meer dan 480 video's en rond de 18 miljoen views.

"Toen ik zelf begon met fitnessen, begon ik ook fitness filmpjes op Youtube te kijken. Ik uploadde een keer een filmpje waar ik push-ups deed op alleen m’n duim en wijsvinger", vertelt Jeroen. "Dit filmpje kreeg toen binnen een paar dagen vijftig views en vanaf toen ging ik steeds vaker uploaden."

Pas na 3 jaar video's maken gingen de abonnees sneller omhoog. "In het begin ging het allemaal heel erg langzaam, maar dat maakte me niet heel veel uit. Ik doe het omdat ik het leuk vind. In 2012 won ik de YouTube Nextup wedstrijd, ik had toen al 15.000 abonnees maar daarna kwamen er nog veel meer bij. Mijn abonnees komen ook van over de hele wereld."

Eigen inspiratie

Onderwerpen voor zijn filmpjes bedenkt Jeroen zelf. "Heel af en toe doe ik een video opnieuw, grotendeels is het eigen inspiratie. Af en toe geeft iets wat ik mensen op straat hoor zeggen me ook inspiratie. Ik let ook altijd heel erg op wat kijkers vragen, daar maak ik dan soms ook video’s over en ik lees veel boeken over gezondheid."

Ook al is hij al jaren bezig, hij ziet het YouTuben nog steeds als hobby. "Video's maken is voornamelijk een middel voor mij om mijn boodschap over te brengen", vertelt de fitnessgoeroe. "Mijn kennis over sporten en gezondheid deel ik met mijn kijkers. Ik bereik er meer mee dan als ik het zo aan iemand zou vertellen. Maar ik ben het zeker met de tijd leuker gaan vinden. Ook omdat ik er meer tijd in ben gaan steken en er steeds meer over geleerd heb."

Er van leven kan hij nog niet. "Ik verdien er zeker fijn mee voor een 'bijbaantje', maar ik heb er wel nog gewoon een baan naast." Jeroen studeerde verpleegkunde aan de Avans in Breda.

Succesvol

De twintiger staat stevig in zijn schoenen door zijn succesvolle kanaal. "Al die positieve reacties, die vele abonnees en views hebben me veel zelfvertrouwen gegeven, dat heeft echt veel effect op je. Ik ben bekend over de hele wereld."

"Ik heb met verschillende andere youtubers, onder andere uit Australië en Amerika, video's gemaakt." Eigenlijk moet hij dat vaker doen van zichzelf, maar de filmpjesmaker maakt zijn instructies graag alleen. "Dan kan ik gewoon m’n eigen ding doen."

Negativiteit ervaart de sporter niet echt. "Natuurlijk krijg ik wel eens negatieve reacties onder mijn video's maar dat is de online-wereld. Mensen geven gewoon makkelijk kritiek."

Mijlpaal

Zijn belangrijkste mijlpaal heeft de youtuber al gehaald. "Die 100.000 abonnees was toch wel even een dingetje, dat wilde ik heel graag." Er is een ander ding wat hij nog graag wil behalen. "Naar de 20 miljoen views kijk ik heel erg uit. Op het moment heb ik er 18 miljoen dus dat zit er wel aan te komen."