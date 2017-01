Twee zeecontainers met sneeuw onderweg naar Breda

Wethouder Paul de Beer start het sneeuwballengevecht door de eerste sneeuwbal te gooien. Iedereen die wil, kan sneeuwballen blijven gooien tot 23.00 uur donderdagavond. Ook zijn De Lievelings Dj's van je Zusje aanwezig en kan er genoten worden van glühwein, warme chocomel, speciaalbier en Schrobbelèr.

"Het is eigenlijk begonnen als een grapje, daarom weten we niet wat we ervan moeten verwachten", vertelt organisator Arno van der Star. "Het grapje werd serieus genomen, dus hebben wij gezegd dat we echte sneeuw regelen. Die krijgen de deelnemers dan ook, sneeuw die bevroren is tot -15 graden."