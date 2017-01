Herinrichting sportpark De Heikant Prinsenbeek start 16 januari

Op 16 januari begint het rooien van de struiken en bomen, vanaf 22 mei start het werk aan de voetbalvelden. Voor het nieuwe voetbalseizoen in augustus, is het kunstgrasveld klaar. Op de natuurgrasvelden kan in september weer worden gespeeld. De aanleg van groen gebeurt in het plantseizoen en is eind november klaar.

Op het hoofdveld komt kunstgras en de bestaande natuurgrasvelden worden verschoven voor meer mogelijkheden en wedstrijdcapaciteit. Het voormalige ijsbaantje gaat weg en op de velden wordt LED-verlichting geplaatst.

Het werkverkeer rijdt via het Velsgoed en de Heikantsestraat. Dit kan voor enige overlast zorgen.