Man beroofd op Galderseweg

Op de Galderseweg is rond half tien een man beroofd van portemonnee en telefoon. De man is in de ambulance onderzocht.

De man is bij de Zeven Heuveltjes opgevangen en door de politie ondervraagd over het gebeurde. De man liep moeilijk. In de omgeving van zijn auto is sporenonderzoek uitegevoerd. Politie ging te voet de Galderseweg af voor onderzoek. Onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

De man is rond half elf door de politie in zijn eigen auto naar huis gereden. Van de dader is geen signalement bekend.