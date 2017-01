City-speler James Horsfield drie dagen op proef bij NAC

Dat meldt NAC dinsdag. De club is met Stijn Vreven begonnen aan het trainingskamp. Dinsdagmorgen werd de eerste training afgewerkt op het veld van Victoria '03 in Oudenbosch. Horsfield neemt - vooralsnog - de plaats in van David Faupala, die na de winterstop niet terugkeert bij NAC. De aanvaller gaat terug naar Manchester City, de Engelse club waar NAC de aanvaller van huurde.

De Franse aanvaller kwam in augustus op huurbasis naar NAC, nadat hij een aantal weken op proef was geweest bij de club. Voor NAC speelde hij vier keer voor het eerste elftal, waarin hij één keer scoorde. Twee keer begon Faupala in de basis: tijdens het bekerduel tegen VVV-Venlo en de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Tijdens laatstgenoemde duel nam hij vlak voor rust de gelijkmaker (1-1) voor zijn rekening.