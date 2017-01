Beelden pinnende inbreker Teteringen online

Het ging om een inbraak bij een transportondernemer, die met zijn vrouw een weekendje weg was. Omdat hij zijn bedrijf aan huis heeft, kwam er een chauffeur om vier uur 's nachts bij het huis. Die zag een omafiets staan en een schim schieten weg. Er bleek net te zijn ingebroken.

De man is waarschijnlijk via het Doelenpad en Hoolstraat naar het Willem Alexanderplein gefietst. De man, gekleed met een bivakmuts, let er op niet in beeld te komen, maar dat vergeet hij even later. "Omdat hij op de fiets komt, zou het om een plaatselijke inbreker kunnen gaan', aldus de politie.

Het gaat om een blanke tot licht getinte man met bruine ogen, nauwelijks wimpers of wenkbrauwen en een opvallende bovenlip.

De politie zoekt getuigen of mensen die weten wie deze man is.