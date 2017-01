Breda betaalt rente Bredanaars voor lening zonnepanelen

Breda

Stijn Vreven trots dat hij trainer van NAC mag zijn

Stijn Vreven is maandagochtend gepresenteerd als de nieuwe trainer van NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion tekende hij samen met technisch directeur Hans Smulders zijn contract. "NAC is een Eredivisieclub, maar de realiteit is dat we achtste staan in de Jupiler League."