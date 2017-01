Bredase Mascha de Rooij presentatrice Omroep MAX Geheugentrainer

Tijdens zijn laatste aflevering maandag 2 januari gaf hij het stokje door aan Mascha de Rooij en speelde hij zelf het spel.

De Rooij gaat de taak van presentatrice samen met Pauline Spiering overnemen. "Jan Slagter vroeg mij om dit te doen, daar heb ik geen seconde over getwijfeld", vertelt Mascha de Rooij. "En nu sta ik er."

De Bredase heeft zin in haar nieuwe rol al spelleider. "Ik heb nog nooit eerder een spelletje gepresenteerd, daarbij is het met een kandidaat, die vaak goed voorbereid, maar wel nerveus is. Ik hou van die combinatie, van de interactie."

De eerste paar afleveringen zijn al opgenomen. "De tijd vliegt voorbij. Het programma wordt real-time opgenomen, wat betekent dat het opnemen eigenlijk net zo lang duurt als de uitzending." Wat ze erg fijn vindt, is dat er voor- en achteraf nog even tijd is om met de deelnemer te kletsen. "Dat stelt de kandidaat een beetje gerust en dat bezorgt ze een hele ervaring, maar aan die ervaring draagt de rest van het team net zo goed bij."

Of zij haar Bredase afkomst in het programma verwerkt? "In ieder geval niet met opzet. Ik ben tijdens de afleveringen, maar ook daarbuiten, 100% mezelf en natuurlijk hoort mijn Bredase afkomst daarbij. Het is niet dat ik ineens heel overdreven met een zachte G ga praten."

"Iedereen die ik vertel over mijn nieuwe uitdaging, kent het programma wel en reageert heel enthousiast. Dat maakt het erg speciaal", vertelt de presentatrice. "Als het kan en ik blijf het zo leuk vinden als dat ik het nu vind, dan kan het best zijn dat ik het net zoals Jan Slagter 9,5 jaar blijf doen."

Ook is Mascha nog presentatrice van Hallo Nederland bij Omroep MAX, maakte ze programma's voor Omroep Brabant en heeft ze gewerkt bij de regionale commerciële televisieomroep Brabant10. Daarnaast heeft ze samen met Manon Peeters het productiebedrijf 'Produced by MM' en presenteert ze daarvoor samen met haar zus Anouk de Rooij video's op het YouTubekanaal KnutselTV, wat goed is voor 7500 abonnees.