'Hopelijk gaan we meer respect naar elkaar tonen'

Paul Depla - burgemeester Breda

Paul Depla probeert altijd het beste in Breda naar boven te halen, maar goede voornemens koppelt hij niet aan het nieuwe jaar. "Liever iedere dag een goed voornemen. Bovendien moet je niet praten over goede voornemens, maar het vooral in de praktijk laten zien."

De burgemeester hoopt dat in 2017 mensen elkaar kunnen gaan respecteren, hoe verschillend ze ook zijn of denken. "Respect begint bij elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek gaan en blijven. Ik hoop dat we iets vaker interesse tonen in de antwoorden van de ander, in plaats van het steeds harder herhalen van de eigen mening in 140 tekens."

Hij wenst Breda in 2017 een geweldig nieuw museum, de lang gekoesterde rechtstreekse trein naar Brussel, een mooie herdenking van de Vrede van Breda en een prachtige promotie van NAC toe.

Marlice Dreessen - directrice VVV Breda

Marlice Dreessen is al vele jaren de directrice van de VVV in Breda. Ze zet zich hard in om Breda goed op de toeristische kaart te zetten. Haar voornemen is dan ook om in 2017 nog meer toeristen op Breda af te laten komen.

"Ik wens dat het Breda voor de wind gaat, dat er heel veel bezoekers op de stad af mogen komen. De stad gaan wij nog meer promoten, door alle social media die wij inmiddels gebruiken en door onze website. Als er meer toeristen op Breda afkomen, genieten bijvoorbeeld de horeca en de winkels in de binnenstad daarvan mee."

Guillaume de Beer - restaurant Breda in Amsterdam

Bredanaar Guillaume de Beer startte afgelopen jaar in Amsterdam restaurant Breda samen met twee collega's, die ook uit Breda komen. Het restaurant maakte een vliegende start.

"Allereerst hopen wij, van restaurant Breda, dat 2017 net zo'n goed jaar gaat worden als 2016 voor het restaurant. We willen op dezelfde manier doorgaan."

Ook wil het restaurant de kansen gaan grijpen die ze krijgen. "We willen dat het restaurant meer naamsbekendheid krijgt in Nederland en eventueel zelfs internationaal. Zo zetten we natuurlijk ook Breda op de kaart. In april gaan we koken in een restaurant in Londen. We zijn daar uitgenodigd omdat zij ons restaurant zo leuk vonden."

"En natuurlijk hopen wij dat onze 'krokodel', een kroket met ragout van een frikadel, gaat knallen!"

Yuksel Buyukcelik - woordvoerder Yeni-moskee en Denk Breda

Yuksel Buyukcelik is de woordvoerder van de Yeni-moskee, die zich vestigt in het voormalige politiebureau in de wijk Hoge Vught. Daarnaast is hij ook woordvoerder van de politieke partij Denk in Breda.

"In 2017 hoop ik dat iedereen elkaar met respect gaat behandelen. Ik wil mijn steentje daar aan bijdragen. Mensen met andere ideeën, een ander geloof of juist geen geloof moeten de dialoog met elkaar aangaan. Alleen dan zorg je ervoor dat ze meer respect naar elkaar gaan tonen."

Buyukcelik vertelt dat ook de Yeni-moskee hieraan wil bijdragen in de wijk. "We gaan vaker een braderie organiseren, zoals we hebben gedaan toen het voormalige politiebureau gekocht werd. Ook gaan we bijvoorbeeld informatie- en discussieavonden organiseren. Op die manier raken mensen met elkaar aan de praat en wij hopen dat dat voor verbondenheid gaat zorgen."