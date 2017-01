Sporten als goed voornemen: 'Doe waar je blij van wordt'

"Het begint allemaal met een besluit nemen", vertelt afslank- en leefstijlcoach Lisette Bulle. "Je moet bedenken hoe je je voelt. Je moet je niet voornemen wat je wil gaan doen, maar wat je gaat doen."

Personal coach Ingvar Neve stemt daarmee in. "Mensen die zich voornemen meer te gaan sporten moeten echt doorzetten. Het moet in je zitten anders hou je het niet vol, dan blijft de inspanning van korte duur."

Lange termijn

Het is belangrijk om het sporten op lange termijn te plannen, benadrukken alle coaches. Op de korte termijn is de kans namelijk groter dat het mis gaat. "Mensen willen snel resultaat zien, daarom gaan ze de eerste weken te hard en te streng trainen", zegt Geert Rennen, personal coach bij Health Advies Breda. "Daarbij gaan mensen minder eten. Na een tijdje raakt het lichaam in spaarstand en dan gebeurt er weinig meer. Dat is het moment waarop mensen vaak terugvallen in hun oude patroon. Resultaat geeft namelijk motivatie."

"Het gaat erom dat er niet alleen meer gesport wordt, maar ook de gewoontes en het eetpatroon moeten worden aangepast. Alles moet stapsgewijs gedaan worden en daarom is ondersteuning hierin erg belangrijk", aldus Geert. "Bij ons worden onze klanten structureel eens in de drie weken gecontroleerd, ze krijgen een eigen personal coach toegewezen."

Voeding, beweging, slapen, ontspanning

Ook Lisette wijst op het belang van een stap-voor-stap-aanpak. "Ik kijk met mijn cliënten naar vier dingen: voeding, beweging, slapen en de balans tussen in- en ontspanning. Al die onderdelen kunnen namelijk invloed hebben op hoe diegene zich voelt en hoe het proces gaat."

"Wij hanteren bij ons de 80/20 regel. Dat houdt in dat de sporter zich tachtig procent aan de regels houdt en twintig procent kan genieten", vertelt personal coach Geert. "Die twintig procent kan een dag zijn, een halve dag of een avond. Dat hangt af van hoe fanatiek de sporter is."

De gewoontes moeten veranderd worden vertelt Bulle. "Het sporten moet onderdeel worden van het leven. Als mensen dan willen, dan wordt het niet meer als iets negatiefs gezien. Als het dan in kleine stappen gaat, dan raakt diegene er steeds meer aan gewend. Zo kan er ook steeds meer gedaan worden."

De rest van je leven

Naast begeleiding van professionals heeft afslank- en leefstijlcoach Lisette Bulle een belangrijke tip: "Doe waar je blij van wordt, je zou het per definitie de rest van je leven moeten willen doen." Een ander advies: plan het sporten op vaste momenten, bouw het langzaam op en sport met anderen samen. "Dat motiveert."

"Ook is het belangrijk om je partner of familie te vertellen waarmee je bezig bent. Daardoor kunnen zij je veel meer steunen", voegt de personal coach van Health Advies daaraan toe.