Breda heeft weer een echt bierbrouwerij

2 miljoen liter bier kan er ieder jaar geproduceerd worden in de brouwerij. De Vos werkte voor hij dit project begon al bij onder meer Bavaria en United Dutch Breweries. In februari wil hij van start in het pand aan de Takkebijster. "We hebben onze eerste klanten al binnen. Eén daarvan is IKI Beer." IKI Beer is een bier met Aziatische invloeden. De basis van het speciaalbier is groene thee.

Mensen die hun bier willen laten brouwen moeten minimaal 2000 liter laten brouwen. "De speciaalbiermarkt is de afgelopen jaren met tien procent gestegen. In Nederland zijn er meer dan 500 brouwerijen, maar ongeveer de helft daarvan heeft geen eigen brouwerij. Deze partijen, ook wel brouwerijhuurders genoemd, laten hun bier brouwen bij andere brouwerijen, zogenaamde loonbrouwers. Huurbrouwers kunnen dus bij ons terecht."

Het gaat dan om zogenoemde Craft-biertjes. "Een craft-bier wil zeggen dat het gebrouwen is door een brouwerij die onafhankelijk is en niet meer dan 10 miljoen liter bier op jaarbasis produceert. Ter vergelijking, een brouwerij als Bavaria produceert per jaar 800 miljoen liter". De Vos doet het niet alleen. "Het team bestaat nu uit drie man, maar in februari zijn we met vijf collega’s."

Voor veel mannen klinkt het als een droom: een eigen bierbrouwerij. "Het is nooit perse mijn doel geweest om een eigen brouwerij te starten, maar wel om voor mezelf te beginnen. Ik kom uit een ondernemersfamilie." De opbouw van de brouwerij is in volle gang. "In februari hopen we echt te kunnen beginnen met het brouwen van bier."