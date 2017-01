Smulders vindt dat Vreven de juiste karaktereigenschappen heeft

"Ik volg Stijn al langer. Hij past in de profielschets die we hebben gemaakt", vertelt Smulders. Volgens de technisch directeur zijn er een paar karaktereigenschappen die een trainer van NAC moet hebben. "We moeten een coach hebben die energie heeft, die communicatief sterk is, passie brengt en past bij de speelwijze die NAC voor ogen heeft."

Vreven tekent in eerste instantie voor zes maanden, met een optie voor nog één jaar. "Dat is makkelijk uit te leggen. We gaan in principe uit van achttien maanden, maar er is een escape als het voor beide partijen niet bevalt. Na die tijd kunnen we weer met elkaar om tafel, maar met de ervaringen van de afgelopen tijd leek dit ons beter voor de club."

De doelstelling voor Vreven? "Dezelfde doelstelling als die er al was", aldus Smulders. "De top 5 halen en dan via de play-offs proberen terug te keren naar de Eredivisie. Daarnaast is voor ons de ontwikkeling van de speelstijl en de ontwikkeling van spelers heel belangrijk."

Bekijk hier het interview met Hans Smulders.