Stijn Vreven trots dat hij trainer van NAC mag zijn

"Ik ben een ongelooflijk trotse man, omdat ik de nieuwe trainer mag zijn van deze grote club", vertelt Stijn Vreven tijdens de persconferentie. "Kijk alleen al naar iedereen die hier vandaag gekomen is voor mij."

Vreven werd direct na het ontslag van Marinus Dijkhuizen gebeld. "Daarna heb ik intensieve gesprekken gehad met mensen van elke laag van de club. Daaruit is een beeld ontstaan van mij over NAC en heeft NAC een beeld van mij gekregen", aldus de kersverse trainer. "Ik kende NAC al uit mijn tijd als spelers. Ik weet hoe ontzettend lastig het kan zijn om hier te komen voetballen." Vreven ziet NAC als een echte Eredivisieploeg. "Maar de realiteit is ook dat we op dit moment achtste staan in de Jupiler League."

Het 'Wij-gevoel' moet weer terugkeren in Breda, vindt hij. "Daarom ben ik bijvoorbeeld ontzettend blij met mannen als Rob Penders en Jelle ten Rouwelaar in mijn staf. Zij ademen het NAC-DNA en weten hoe ze dit over moeten brengen op jonge spelers."

De tweede opdracht is plaatsing voor de play-offs. "De top vijf is de doelstelling voor de korte termijn. In de play-offs kan alles gebeuren." Vreven maakt morgen kennis met de spelersgroep. "Dan trainer we twee keer en vervolgens vertrekken we op trainingskamp. Dan kan ik de jongens beter leren kennen."

