Groepje intimerende mannen berooft vrouwen in Eindstraat

De drie vriendinnen liepen op de Eindstraat in de richting van het centrum. Op dat moment werden ze ingesloten door een groepje van ongeveer vijf mannen. "Dat kwam zo intimiderend over dat de vrouwen wat geld afgaven toen de mannen daar om vroegen", aldus de politie.

Het lukte de vrouwen om weg te gaan bij de mannen. Ze belden de politie. Die kwam ter plaatse maar toen waren de aangeefsters al weer weg. In de loop van de nacht kwamen de vrouwen aangifte doen aan het bureau. De recherche is een onderzoek gestart.

De politie hoopt op getuigen. "Wie heeft er rondom 01.00 uur in de omgeving van de Eindstraat de beroving gezien. Van de daders is maar een summier signalement bekend. Het zijn mannen met een lichtbruine huidskleur waarvan er één ongeveer 1.65 m lang was. Die had een normaal postuur en is ongeveer 25 jaar oud. Mogelijk dat zijn haar in dreads groeit."

De tweede dader was iets ouder en iets langer dan de eerste. "Van de rest van de mannen is niet veel meer bekend. Maar het is mogelijk dat deze groep al meer vrouwen in het centrum heeft lastig gevallen. Ze kunnen ook op de fiets geweest zijn."