In je ondergoed rennen voor het goede doel

De hardlopers rennen op zaterdag 21 januari 2017 een afzonderlijke route en finishen gezamenlijk op de Grote Markt. Met al zo'n vijftig deelnemers is de vierde editie van Koude Kilometers groter dan voorheen.

De organisatie wil zich inzetten voor iets wat zich verder weg afspeelt en voor iets wat zich in Nederland vrij stilletjes afspeelt. Als doel dat zich verder weg afspeelt is er gekozen voor Stichting Focus On Education. Deze stichting zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de Dalit meisjes in India. Zij proberen deze meisjes een eerlijke kans te geven om naar school te gaan.

Het doel dat zich dichtbij afspeelt is Het Nationaal Ouderenfonds, waarmee eenzame ouderen worden geholpen de eenzaamheid te verminderen. Met acties als samen kerst vieren, een telefoonlijn om simpele sociale gesprekken te kunnen voeren en gezamenlijke uitjes probeert het Fonds de eenzaamheid te verminderen.

Er kan nog steeds ingeschreven worden voor het evenement, dat kan via de site.