Britse singer-songwriter Paul Carrack komt naar het Chassé Theater

Carrack is naast zijn solocarrière ook bekend als bandlid van Mike & The Mechanics en zijn samenwerking met bijvoorbeeld Elton John en The Eagles. Hij heeft al achttien soloalbums uitgebracht, waarvan 'Soul Shadows' in 2016 de laatste is.

Midden jaren zeventig wordt de singer-songwriter bekend als tekstschrijver en bandlid van de pubrock-formatie Ace. Daarnaast is hij sessiemuzikant bij The Pretenders, The Smiths en Roxy Music en bouwt hij vanaf begin jaren tachtig aan zijn solocarrière. 'Dedicated’ is wellicht zijn grootste solo-hit in Nederland. Vanaf het begin van de jaren negentig richt Carrack zich, naast solowerk, ook weer op zijn werk als sessiemuzikant.