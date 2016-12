Winterland: 'meer gezinnen en langere bezoekjes'

Volgens organisator Arno van der Star is het deze week drukker door de kerstvakantie. "De schaatsbaan explodeert en er zijn uitverkochte shows in het spiegeltheater. Winterland is een soort van mini pretpark."

"Je merkt dat er nu meer gezinnen zijn. Deze week komen er hele gezinnen en families, dat is geeft ook gezelligheid", zegt kraamhouder Trolleybags. "Ook blijven de mensen langer hangen."

Ook het Schmink Kraampje merkt dat het vakantie is. "Het is nu eerder wat vroeger drukker dan vorige week en er zijn meer kinderen bij. Vorige week kwamen de meeste kinderen pas na schooltijd."

Toch is het voor het gevoel van sommige kraamhouders in het Valkenberg minder druk. Volgens het Schmink Kraampje is er vorige week meer doorloop geweest. "Om naar Serious Request te komen, liepen veel mensen door het Valkenberg heen. Daardoor was er meer doorloop, maar qua omzet draai ik hetzelfde nu."

Cafetaria De Toren vindt het een stuk rustiger dan vorige week. "Je merkt dat er nu wel veel gezinnen zijn, maar vorige week was de drukte wel groter door Serious Request. Ik heb m'n twijfels over of het volgende week wel druk wordt."

De organisator zegt dat het Valkenberg nog wel wat bijgestuurd moet worden. "Het is natuurlijk de eerste keer. Veel mensen denken dat het echt een kerstmarkt is, dat is het niet. Het is een onderdeel van Winterland, er staan ook attracties in het park namelijk."