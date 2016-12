NAC scoort ondanks daling hoogste bezettingsgraad

VI vergeleek de huidige cijfers met de officiële cijfer van de Jupiler League in maart 2016. Destijds was de bezittingsgraad in het Rat Verlegh Stadion 72,76%. Dat percentage is nu gedaald naar 69,94%. "We zijn als NAC constant bezig met plannen om mensen weer naar het stadion te krijgen", aldus woordvoerder Matthias van Wentum. "Er zitten nog een aantal mooie acties in de pijpleiding, waarbij onze seizoenkaarthouders altijd voorop staan."

De daling bij NAC staat tegendraads op de ontwikkeling in de Jupiler League. Over de hele linie is een gemiddelde stijging te zien van 2,5%. De Limburgse clubs MVV, VVV en Fortuna laten een knappe stijging zien. Grootste daler is Dordrecht. Zij verloren bij 8% van de toeschouwers.

NAC heeft nog wel de meeste fans in het stadion zitten. Gemiddeld zaten er de eerste seizoenshelft 13.231 supporters op de tribune. Nieuwkomers De Graafschap (7.751 supporters) en SC Cambuur (7.323 supporters) volgen op ruime achterstand.