Horecaondernemers blij met Serious Request: 'Meer bier verkocht dan tijdens carnaval'

"Wij hebben tijdens Serious Request meer bier verkocht dan we met carnaval doen", vertelt Geertje Klijn, bedrijfsleider van Gastrobar Floor. Het restaurant zat op gelijke hoogte met het Glazen Huis. "We mochten natuurlijk geen buitenbar plaatsen, maar we konden een tap nét binnen plaatsen. Dat heeft voor de enorme omzet gezorgd, want qua eters was het erg rustig."

Er waren ook wat uitdagingen die getackled moesten worden. "De bevoorrading was natuurlijk lastig, omdat het vrachtverkeer niet welkom was op en rondom de Grote Markt. Iemand van ons moest elke dag tot vijf uur blijven om te helpen met de vracht", aldus Klijn. "En dat waren nogal een hoop vaten bier die elke dag gebracht werden."

Dirk van der Voort, eigenaar van Tapasbas De Markt, kijkt ook terug op een geslaagde week. "In de kerstvakantie is het normaal al ontzettend druk, maar omdat Serious Request nu niet in de vakantie viel had je een extra week met topdrukte."

Van De Voort hoopt dat Serious Request een eerste stap is geweest naar een bruisendere binnenstad in de decembermaand. "Zeker nu dit jaar ook Winter Wonderland Breda voor het eerst wordt georganiseerd. Ik denk dat er voor ondernemers een uitdaging ligt op dat evenement nog groter en gezelliger te maken. We liepen als Breda zijnde wat achter, maar dit is een mooie stap in de goede richting geweest."

Daan van Eemdenburg, eigenares van Zeezicht en Café Sam Sam, is ook erg te spreken over de week van Serious Request. "Het heeft bij ons van 's ochtends tien tot middernacht vol gezeten", vertelt ze. "Er hing ook een ontzettend gezellige en toffe sfeer in de stad."

Wat Van Eemdenburg jammer vindt is dat alle terrassen weg moesten van de gemeente. "We snappen dat de gemeente heeft gezegd dat we geen middenterras mochten hebben, tussen de bomen, op de Markt, maar ik denk dat een gevelterras best had gekund. Dat was de sfeer ook ten goede gekomen. Verder niks dan lof voor de gemeente en hoe ze het hebben neergezet."