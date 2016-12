'123 studentenwoningen in voormalig pand Rabobank'

Dat zegt Ad Wirken van iDea Compact uit Teteringen, die het plan heeft ontwikkeld. Het pand staat als sinds begin 2014 leeg.

"Begin januari hebben we nog één afspraak met de gemeente Breda om de puntjes op de i te zetten", vertelt Wirken. "Dan worden de nodige vergunningen aangevraagd. Ik verwacht dat we dan over een maand of drie kunnen beginnen met de verbouwing."

Het oude pand van de Rabobank wordt deels omgebouwd en er wordt een deel nieuwbouw aan toegevoegd. "In eerste instantie zouden er 165 woningen komen, maar dat worden er nu waarschijnlijk 123. Er komen zowel studio's als tweekamerappartementen." Het plan kent een grote diversiteit aan wonigen, zowel qua oppervlakte als qua indeling.

Wirken is blij dat het er nu eindelijk van gaat komen. "Het plan is er al zo lang. Het lijkt er op dat ons een mooie uitdaging wacht voor het nieuwe jaar." Het pand staat al sinds begin 2014 leeg. Destijds verhuisde de Rabobank naar de Vlaszak. In dat jaar gaf een woordvoerder van de bank al aan dat er plannen waren voor studentenwoningen.