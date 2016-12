Martijn Jas wordt nieuwe directeur BredaNU

Breda

Nieuwjaarsduiken in Asterdplas en De Kuil afgelast

Een nieuwjaarsduik nemen op 1 januari 2017 kan niet meer op dezelfde plekken als vorig jaar. De duiken in de Asterdplas in de Haagse Beemden en in zwemplas De Kuil in Prinsenbeek gaan niet door. De nieuwjaarsduik in de Galderse Meren gaat wel door.