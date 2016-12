Gemeente stopt in 2018 met kerstboomverbranding

Daarmee gaat een jarenlange traditie verloren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn veiligheid, schade aan de openbare ruimte, grote personele inzet en luchtvervuiling in stedelijk gebied. "Het is niet meer van deze tijd", aldus Wethouder Paul de Beer.

"De inzameling van bomen gaat wel gewoon door", laat de wethouder weten. "We willen bijvoorbeeld kinderen die een aantal bomen hebben ingezameld wel belonen." Een alternatief is er nog niet. "Mensen die een idee hebben om de inzamelingsactie voor te zetten kunnen ons benaderen via de mail."

Laatste keer

Wethouder De Beer legt uit waarom het bericht nu al gecommuniceerd wordt. "Mensen die plezier hebben in de verbrandingen kunnen op deze manier nog één keer genieten van de verbranding en de tegenstanders, bijvoorbeeld omwonenden die last hebben van de stank, weten dat het de laatste keer is. We hebben gekeken naar de kosten en naar wat het oplevert. Daarnaast vinden we dat het niet meer van deze tijd is."

Bang voor illegale verbrandingen zijn ze niet bij de gemeente. "Het is namelijk ten strengste verboden om zomaar een vuur te stoken in het openbaar en we verwachten ook niet dat mensen dit gaan doen", aldus de woordvoerder.