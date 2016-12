Nieuwjaarsduiken in Asterdplas en De Kuil afgelast

De duik in de Asterplas is afgeblazen vanwege de waterkwaliteit. Afgelopen jaar is het zwemwater door de gemeente afgekeurd. Het water is de laatste jaren flink vervuild door de uitwerpselen van ganzen. De organisatie wil het risico niet lopen dat zwemmers ziek worden.

In het water van zwemplas De Kuil in Prinsenbeek zit een zeldzame soort blauwalg, ook wel 'Bourgondisch Bloed' genoemd. Dit is een bacterie die vooral in de zomer voorkomt.

De naturistische nieuwjaarsduik in de Galderse Meren gaat wel door. Daar start de duik om 14.00 uur op zondag 1 januari 2017. Vooraf inschrijven is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.