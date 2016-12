Vuurwerkoverlast in Breda melden via WhatsApp

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk en tegen mensen die legaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken. Er worden jaarlijks vele kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen door de politie, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport en het OM.

Verkeerd gebruik van vuurwerk en illegaal vuurwerk brengt grote risico's met zich mee. Elk jaar is er veel schade en lichamelijk letsel. Daarbij creëert vervoer over de weg en opslag in de woonomgeving extra veiligheidsrisico's. Jaarlijks wordt naar schatting 1 à 2 miljoen kilo verboden vuurwerk in Nederland verkocht.

Vuurwerkoverlast melden kan naast WhatsApp ook via het telefoonnummer 0900-8844 of de website. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online.