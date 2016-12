'Verdachte' agent Michel test buurtpreventie in Haagse Beemden

Ook in de buurt-WhatsApp ging het nieuws als een lopend vuurtje. Het bleek een test van wijkagent Michel en Kees de Jong, voorzitter van de buurtpreventiegroep De Beemden.

"Wij zijn tevreden met de test", aldus De Jong. "Het is volgens mij de eerste keer dat er een test wordt gedaan om te kijken of een buurtpreventie-app wel werkt." Volgens de voorzitter duurde het even voordat het nieuws op gang kwam. "Na ongeveer een uur kwamen er WhatsApp-berichten binnen."

De meldkamer van de politie was vooraf ingelicht over de test. "Als er iemand belde, konden zij gelijk uitleggen waar het om ging. Er zijn een aantal meldingen binnen gekomen, dus dat is positief." Volgens De Jong kan er nog wel een hoop verbeterd worden. "Een uur vrij rondlopen met een koevoet is best lang. We moeten als buurt iets scherper zijn."

Betrokken

De Jong is erg betrokken bij zijn buurt. "Ik wil ergens wonen waar een veilig en goed gevoel heerst. Volgens mij is buurtpreventie een schoolvoorbeeld van burgers die zich inzetten voor een veiligere omgeving." Als het aan de voorzitter en wijkagent Michel ligt, worden deze testen vaker uitgevoerd.

"Niet perse in onze wijk, maar overal. Het is goede manier om te kijken of een buurt-app zin heeft. We gaan binnenkort in gesprek met buurtpreventieBreda om de mogelijkheden te bespreken."