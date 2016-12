Waar kun je in Breda feesten met Oud en Nieuw 2016-2017

'T Hart van Breda

'T hart van Breda houdt in deze feestelijke nacht 'Koud & Nieuw'. De entree is gratis, maar er zijn wel VIP-kaarten verkrijgbaar voor 40 euro. VIP zijn deze avond houdt in onbeperkt bier, wijn en fris van 22.00 tot 03.00 uur, twee consumptiebonnen voor snacks, een glas champagne en oliebollen. Het feestje duurt tot 04.00 uur.

Parc

Het nieuwe jaar inluiden met cocktails, gin&tonics en champagne onder het genot van de disco/house/funk deuntjes van dj Sjak. Dat kan bij Parc Breda. Het feest duurt van 00.30 tot 05.00 uur en entree kost 5 euro aan de deur.

Graanbeurs

Stout x OnFleek: New Years Eve ft SFB wordt gehouden bij de Graanbeurs in Breda. De twee urban events bundelen hun krachten om iedereen spetterend 2017 in te laten gaan. Met een line-up met onder andere SFB en VAYA VERA kan iedereen die 18+ is van 23.59 tot 06.00 uur. Een dansje wagen? Kaartjes kosten 20 euro, deze moet online worden gekocht.

Boulevard

Het oudejaarsfeest is het allerlaatste feest van Boulevard voordat het sluit. Voor de tweede keer houdt Boulevard Vloedgolf indoor at NYE. Met een house en een techno area is de capaciteit ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. In de line-up staan dj's zoals Mirella en Ringbaan, beide bekend van bijvoorbeeld solar festival. Kaartjes kosten online 10 euro en aan de deur vijf euro meer. Het 18+ feest duurt van 01.00 tot 06.00 uur.

De Avenue

De organisatoren van Next Feel the Sound houden op nieuwjaarsnacht een 'Fabulous Venice'. Met onder andere fijne vent en dj DNA hopen zij voor 20 euro een spectaculair feest te houden. Het duurt van 00.30 tot 06.00 uur bij de Avenue in Breda. Het kaartje dient van te voren gekocht te zijn.

Kerkplein

Lust organiseert bij Kerkplein een urban feest om het nieuwe jaar in te luiden. Tijdens dit feest treden onder andere Diaz & Bruno en Andrew Adon op. De dresscode is chique, mensen die jeans, petten of sneakers dragen komen niet binnen. Het feest is 21+ en duurt van 00.00 tot 06.00 uur. De voorverkoop is al in de laatste fase, kaartjes kosten 20 euro.

Proost

Proost houdt 'A night to remember'. Voor 15 euro kun je genieten van onder andere Tommy Walker en Vato Gonzalez & MC Tjen. Voor 01.00 uur binnen betekent gratis garderobe, oliebollen en een glaasje champagne. Bij aankoop van 6 kaarten zit een goldcard, dan ontvang je tot 01.00 uur een gratis fles champagne.

Ook is er nog een VIP-arrangement. Dit kost 50 euro inclusief entree, garderobe, oliebollen en de hele avond bier, fris, wijn en standaard mixdranken. Het feest duurt van 22.00 tot 06.00 uur en is 21+. De dresscode is 'a touch of gold'. Kaarten kunnen gereserveerd worden via info@proostinbreda.nl.

Strand Binnen

Na drie uitverkochte Club Tropicana NYE events is het tijd voor nummer vier, ditmaal bij Strand Binnen. Tijdens het feest draaien bijvoorbeeld dirtcaps, Daisy's Dj team en Naffz. Het 21+ feest duurt van 00.00 tot 06.00 uur. Kaartjes kosten 35 euro en moeten online worden besteld.

Mezz

Ook bij de Mezz wordt een feest georganiseerd. Mensen die het jaar swingend op muziek uit de jaren 70, 80, 90 en 00 willen inluiden zitten hier goed. De minimumleeftijd is 18 jaar en kaarten kosten 15 euro. Van 00.30 tot 05.00 uur barst het feest los in de Mezz. Kaarten dienen van tevoren via de site van de Mezz te worden gekocht.

Grote Markt

Met z’n allen vuurwerk afsteken? Dat kan op de Grote Markt van Breda. Daar wordt bijna ieder jaar gezamenlijk vuurwerk afgestoken.

Winterland Breda

Winterland Breda organiseerde eigenlijk een vuurwerkshow bij het Spanjaardsgat. Deze kon doordat de brandweer geen toestemming gaf niet doorgaan. In plaats hiervan wordt gekeken of er misschien een feest georganiseerd kan worden in de spiegeltent.