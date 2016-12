Manfred Jacobs doet niet moeilijk. Natuurlijk mag je bij hem het dak op. En alsof hij iedere dag de steile stalen ladder naar het dak met zonnepanelen beklimt, gaat de directeur van Jacobs Elektro voor, richting het open luik en de strakblauwe lucht. Niet naar beneden kijken nu, gewoon doorstappen.

Het is 19 graden en de zon schijnt fel. Ideale omstandigheden voor zijn 129 zonnepanelen, weet Jacobs. "Bij een hoge temperatuur worden de panelen warm. Dat is nadelig voor de energieopbrengst."

Het veld aan panelen, vastgezet op een witte mat vanwege de extra weerkaatsing en ernergieopbrengst, zorgt ervoor dat het gebouw waarop we staan en de elektrische voertuigen ervoor, energieneutraal draaien. Althans, bijna dan.

Want toen hij zijn 129 zonnepanelen op het dak aanbracht reed er één elektrische auto, en inmiddels zijn het er zes, die ook allemaal aan de laadpaal moeten. Dus komen er binnenkort nog een stuk of wat zonnepanelen bij.

Zelf opwekken

"Al onze energie wekken we op. We berekenen hoeveel we nodig hebben en dat leggen we op het dak", legt Jacobs uit. De energierekening van het gloednieuwe pand met twee verdiepingen voor de 51 werknemers, verschillende ontvangstruimtes, een zaal voor bijeenkomsten, een binnentuin en een magazijn? Tweehonderd euro per maand. "En die wordt met de extra zonnepanelen nul."

Goed, hij had een voorsprong. Jacobs Elektro is een familiebedrijf dus energie en techniek is hem met de paplepel ingegoten. En hij houdt ervan, van die techniek. Maar toch, ook voor de andere bewoners op het industrieterrein aan het Minervum, ja voor alle Bredase ondernemers met een pand hoeft er geen drempel te zijn om bewust het energieverbruik te verminderen, zelfs op te wekken, vindt Jacobs.

Scheelt veel

"De goedkoopste en makkelijkste besparing is het licht uit te doen in de ruimtes waar je niet bent. Het kost je niks en het scheelt al heel veel. TL buizen en gloeilampen kun je vervangen door spaar- of ledverlichting. Vooral ledverlichting bespaart enorm."

"Als je het vervelend vindt om steeds de lichtschakelaar om te zetten, kun je een stap verder gaan en het een en ander laten aanleggen. Zoals een bewegingsmelder, of daglichtregeling. Dan bepaalt het daglicht de hoeveelheid verlichting."

Instapmogelijkheden genoeg dus en wie daarna de smaak te pakken krijgt, kan zijn eigen energieverbruik gaan opwekken, met zonnepanelen bijvoorbeeld. "Je hoeft niet meteen voor energieneutraal te gaan, je kunt het ook in stappen doen en beginnen met, zeg twintig procent energiereductie."

Sport

Tuurlijk, de investeringskosten zijn behoorlijk en we komen net uit een crisis, zegt Jacobs begripvol. Maar de kosten hoeven lang niet allemaal uit eigen zak te komen, pareert hij. "De SDE+ subsidie kan voor een groot deel meebetalen en de gemeente Breda helpt bij het schrijven."

Jacobs laat een foto zien van het dak van een gigantische koeienstal in Hilvarenbeek. "We hebben er net 765 zonnepanelen op gelegd met een SDE+ subsidie. In 15 jaar tijd wordt dat maandelijks terugbetaald."

Hij weet, die energiebesparing van hem is een sport geworden. "Het was allemaal heel simpel eigenlijk en ik ben er steeds verder in gegaan. Hier én thuis. Van afvalverwerking en herbruikbare kratten tot mijn auto. Ik was een forse doortrapper, maar nu pas ik mijn rijgedrag zo aan dat ik zo veel mogelijk kilometers elektrisch maak. Saai? Het rijdt fantastisch. Het is zo rustgevend."

Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met het Bredaas Energie Initiatief (BEI).