Bredaas jazzduo maakt cd met topproducer in LA

Paul Brown is niet zomaar iemand. "Hij staat bekend als hitmaker in de smooth en contemporary jazz", vertelt de in Prinsenbeek wonende saxofoniste Naomi Adriaansz. "Hij heeft meer dan 70 nummer-1-hits op zijn naam", zegt ze vol respect.

Samen met haar vriend én gerenommeerd mondharmonicaspeler Tim Welvaars maakte ze eerder dit jaar al een cd als Team Harmony. Die naam verdwijnt binnenkort en wordt vervangen door Amsterdam Connection. "Advies van Paul Brown, dat klinkt internationaler", aldus de muzikante.

Want de ambitie is niet misselijk. "We willen op internationale festivals over de hele wereld optreden", vertellen ze haast unisono. Die cd moet letterlijk het visitekaartje worden voor het duo.

LA

Maar hoe komen ze in Los Angeles bij deze topproducer en topgitarist terecht? "Er kwam een dj met een eigen smoothjazz radiostation op ons pad. We raakten in gesprek. Hij vertelde dat hij wel iemand kende", vertelt Adriaansz. Welvaars: "Regel maar een afspraak, in april zijn we in LA."

En zo geschiedde. De muzikanten spraken een paar keer met Paul Brown. "We hebben eerst overlegd wat voor album het moest worden. Wij wilden een commercieel smooth jazz album. Daarop zei hij dat we het best konden beginnen met een album met covers. Dat zijn nummers van Stevie Wonder geworden."

Dat ze bij Stevie Wonder uitkwamen, was ook niet geheel toevallig. "Paul had al eens gewerkt met Stevie", vertelt Tim, die via via al eens bij Stevie Wonder thuis door de luidsprekers klonk. Welvaars woonde begin van deze eeuw vijf jaar in LA. "Toen had ik al eens gewerkt met een blinde pianist. Daarop werd me gevraagd om een nummer in te spelen voor iemands verjaardag, een muzikant. Dat bleek voor Stevie te zijn."

Gerenommeerde muzikanten

Bij Brown thuis in zijn studio werd het album opgenomen. Brown trommelde een reeks aan gerenommeerde muzikanten op, onder wie Mark Antoine (gitarist), Nathan East (bassist Daft Punk). "Dat was heel prettig. Hij heeft zoveel ervaring om een mooi geluid neer te zetten en een verhaal te vertellen", vertelt Adriaansz.

Voor Welvaars was het wel wennen. "Ik ben gewend mijn eigen cd’s te produceren, zoals bij de eerste dertig cd's die ik heb gemaakt. In het begin vond ik mijn geluid wat dun, maar dat is goed gekomen."

Nu is het werken naar de cd-presentatie op 19 februari in de North Sea jazz Club. Daarvoor is Amsterdam Connection een crowfunding gestart waarmee mensen de cd al kunnen bestellen en tickets kunnen kopen voor de presentatie, waar ook Paul Brown voor wordt ingevlogen, samen met Roberto Vally, die baste bijRandy Crawford, Spyro Gyra en Ricky Lawson.

Voor Bredase muziekliefhebbers speelt Amsterdam Connection 14 januari bij Oncle Jean tussen 14.30 en 17.30 uur. Daar speelt het duo in elk geval een nummer van de nieuwe CD én presenteert Welvaars zijn eigen mondharmonica: de Goldsnabel.