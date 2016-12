Aanslagpleger Berlijn mogelijk via Breda naar Italië gereisd

Volgens RTL Nieuws melden de Italiaanse kranten dat in Amri's rugzak een simkaart is gevonden die tussen 20 en 22 december is uitgedeeld in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle.

De aanslagpleger is volgens Franse media vanaf Amsterdam met de zogenaamde flixbus naar Lyon gegaan, meldt RTL nieuws. Daar koopt hij een vliegticket naar Milaan. Diezelfde flixbus komt ook langs Breda.

Na de aanslag vluchtte Anis Amri en niemand wist waar hij was. Totdat hij vier dagen later, op 23 december, werd doodgeschoten in een voorstad van Milaan.