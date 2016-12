Organisatie Winterland hoorde afgelasting vuurwerkshow via media

"Het komt als een harde klap, we hebben er zo hard aan gewerkt. Om dan via de media te moeten horen dat de brandweer niet meewerkt, is moeilijk", vertelt Arno van der Star, organisator Winterland.

Maandagavond 26 december is Winterland Breda naar buiten gekomen met een officieel bericht via de pagina van het evenement. "Wij hebben alles geprobeerd, het is jammer als de brandweer dan niet meewerkt. Wij, als organisatie, vinden het belangrijk om dit verhaal zo eerlijk mogelijk naar buiten te brengen."

"Helaas voor dit jaar, moeten we ons na een lange strijd neerleggen bij het besluit. Dit was voor ons het kersje op de taart van Winterland Breda geweest. Natuurlijk gaan we volgend jaar weer voor een nieuw plan en gaan we dit jaar met de stad nog tot 8 januari genieten van een prachtig Winters Breda!", zo eindigt de organisatie het officiële bericht op Facebook.