Ondernemers lopen duizenden euro's mis door Serious Request

De straat werd enkele uren als bufferzone gebruikt en was op sommige momenten niet te bereiken voor winkelend publiek.

"Ik heb een paar duizend euro omzet verloren ten opzichten van voorgaande jaren", aldus Pieter Vermaas van Oil & Vinegar. "Maar ook Van Bommel, Noten en Noten en CeX hebben er last van gehad."

Gesloten voor publiek

De straat werd rond een uur of 16:30 afgesloten voor publiek. "Klanten die via de Lange Brugstraat en de Karrestraat naar mijn winkel wilden komen, werden tegengehouden. Ze konden alleen via de drukte van Serious Request naar binnen." De straat ging om 19:00 uur weer even open, maar dat werd een half uur later alweer teruggedraaid.

"Die dag was ik best wel even boos, maar dat is nu gedaald", aldus Vermaas. "Ik snap dat er evenementen in de binnenstad worden georganiseerd, maar ik wil dat we gehoord worden als ondernemers." De ondernemer gaat geen stappen ondernemen.

Het is niet zo dat ik nu met mijn handjes open naar de gemeente stap, maar ik wil dat er beter over wordt nagedacht. Ik stond met drie extra verkopers in mijn winkel voor de drukste dag van het jaar, maar kon net zo goed om 16:00 uur de deur sluiten."

Profiteren

Vermaas heeft niet geprofiteerd van Serious Request. "Als je de rest van de week nou heel veel meer gaat verkopen, kan je ook niet zeuren over zo'n afsluiting. Ik heb alleen écht geen voordeel gehad. Na de drukke decembermaand gaat hij wel met collega's praten. "We moeten dit wel even evalueren met de straat. Misschien dat de gemeente daar ook nog bij aan sluit."