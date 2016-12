'Winterland kan nog flink groeien'

Het Bredase Winterland is vrijdag 23 december een week bezig. Voor in de kerstvakantie worden er nog meer ondernemers gezocht.

"Ik ben zeker tevreden tot nu toe, het gaat soms zelfs boven verwachting goed", vertelt Arno van der Star, organisator van Winterland. "Het is erg gezellig en de sfeer die er hangt is goed. Er komen veel mensen op af, vooral afgelopen weekend."

Hugo, van De Poffertjes, complimenteert de organisatie vooral op de promotie. "Ik kom zelf uit Dordrecht. Zelfs daar zag ik reclameborden met promotie hiervoor." Dit had hij niet verwacht, omdat dit pas het eerste jaar Winterland Breda is. "Meestal wordt er dan voornamelijk gepromoot in de eigen stad."

"Ik merk nu dat het nog vooral publiek voor Serious Request is wat door het Valkenberg heen loopt", vertelt Ruud van Stroopwafel&zo. "Ik hoop dat het tijdens de kerstvakantie overdag ook wat drukker wordt."

Wel denkt hij dat er organisatorisch nog het een en ander beter kan. "Ik had van tevoren afspraken gemaakt over het laten proeven van likeur. Daar was eerst mee ingestemd, toen mocht het toch weer niet en daarna weer wel."

Dat is lastig. "Een afspraak is een afspraak." Toch snapt de stroopwafelverkoper wel dat je daar af en toe in moet schipperen. "De organisatie probeert altijd alles zo goed en snel mogelijk op te lossen."

Poffertjesbakker Hugo ziet zeker toekomst voor Winterland Breda. "Als ik zie hoe het georganiseerd is en wat de opkomst zie, dan denk ik zeker dat het een evenement is wat nog flink kan gaan groeien."

De ondernemer heeft al op verschillende wintermarkten gestaan, zoals in Amsterdam en Rotterdam. "Als je het dan vergelijkt, doet het evenement het zeker goed. Het ligt ook aan de mensen, iedereen vindt het leuk."

Ondanks het enthousiasme zoekt de organisatie toch nog nieuwe ondernemers voor in het Valkenberg. "Er zijn twee ondernemers niet komen opdagen. Daarnaast zijn er ook ondernemers die alleen in de Serious Request-week wilden. Dit zorgt voor gaten, die wij maar al te graag willen opvullen", legt Van der Star uit.

Daar voegt hij wel aan toe dat er ook ondernemers zijn die alleen in de periode van de kerstvakantie wilden en niet tijdens Serious Request. "Dat ligt dan vooral bij de doelgroep die de ondernemer wil aanspreken."

Anjuna van Djoena.nl ziet het evenement vooral als een grote kans. "Ik ben een Bredase ondernemer, dit is het aangewezen moment om mijn merk in Breda te promoten." Djoena.nl staat nog tot en met 24 december in het Valkenberg. "Het weekend was heel druk. Als er evenementen zijn, zoals toen de Coca Cola Truck er stond, dan komen er toch net iets meer mensen op af."