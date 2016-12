Tilburger aangehouden voor mishandelen ex in Ulvenhout

Agenten kregen een melding dat in een woning in Ulvenhout de bewoonster door haar ex-vriend mishandeld was. De vrouw had rode en blauwe plekken in haar nek, bovendien was haar bovenkleding gescheurd. Ze had ruzie gekregen met haar ex-vriend die onverwacht op bezoek kwam. "Hij had haar met kracht bij de keel gepakt en haar T-shirt kapot getrokken", aldus de politie.

De verdachte zat op de bank. Het slachtoffer wilde geen aangifte doen, vanwege de ernst van de mishandeling besloten de dienders hem toch aan te houden.