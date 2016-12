Mark Rutte slaapgast Glazen Huis: 'We gaan veel geld ophalen'

De dj's waren compleet verrast toen Rutte voor de deur stond. "Hallo, ik ben Mark Rutte en ik ben de slaapgast van vanavond. Alleen als jullie dat leuk vinden hoor?", aldus de premier. "We wisten echt helemaal van niks", vertelt Domien. "Alleen dat we onze kamer moesten opruimen omdat er hoog bezoek zou komen."

"Je gezondheid is het belangrijkste dat er is, naast familie en vrienden. De kerstdagen zijn voor mij bij uitstek de dagen in het jaar om veel tijd aan familie en vrienden te besteden. Als ik in deze dagen dan ook nog een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van kinderen dan doe ik dat graag", aldus Mark Rutte.

Rutte is tot morgenochtend 07:50 uur te gast in het Glazen Huis en heeft er zin in. "Ik heb me er helemaal op ingesteld. Het gaat goed met het bedrag, maar we gaan allemaal leuke dingen doen om er nog meer van te maken."