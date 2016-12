Twee verdachten van vuurwerkbom NAC-Oss

De twee verdachten zijn recent door de politie gehoord, meldt de politie vrijdag. Het onderzoek naar het incident wordt voortgezet. Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij als fotograaf werkzaam was bij de wedstrijd NAC-FC Oss. Tijdens de tweede helft ging op een stoeltje hij achter de goal bij het uitvak zitten. Er zaten daar circa 200 supporters van de bezoekende club, die gedurende de gehele wedstrijd al rumoerig en uitdagend waren. Er werden daarbij ook voorwerpen naar beneden gegooid.

Plotseling hoorde de aangever een ontzettend harde knal en voelde hii een grote luchtdrukverplaatsing. Vlak naast hem ontplofte zwaar vuurwerk. Hij was meteen duizelig en voelde tintelingen in zijn lijf. Ook had hij direct een suis in zijn oor. De KNO arts stelde vast dat twee gehoorbotjes zijn gekneusd en dat het gehoor in zijn linkeroor is afgenomen.

In het onderzoek sprak de politie met verschillende getuigen en werden camerabeelden bestudeerd. Ook kwam er anonieme informatie binnen over de mogelijke dader(s). Daarop kwamen de twee in beeld. De 15-jarige jongen werd woensdag 14 december gehoord Hij ontkende het vuurwerk te hebben gegooid. De 20-jarige verdachte werd dinsdag 20 december ontboden aan het bureau. Hij wilde geen verklaring afleggen. De politie zet het onderzoek voort.