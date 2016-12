Winkelbaas en tevens veilingmeester deze week is NPO 3FM dj Sander Hoogendoorn. "Deze winkel is echt vet. Iedere keer als ik hier zelf kom, zijn er weer nieuwe items aangeboden of zijn er weer items weg", vertelt Sander. "Het is een winkel die zichzelf telkens vernieuwd."

De winkel is er dit jaar voor de tweede keer. "De winkel in Heerlen is zo goed bevallen, dat het dit jaar niet kon missen." Dat heeft een reden. "De veilingen staan allemaal op internet, als ze dan hier komen kunnen ze zien dat het echt is voordat ze een bod doen." Ook zorgt NPO 3FM dat de items bij de mensen zelf komen.

Alle items die in de veiling zitten, worden niet in een normale winkel verkocht. "Veel items zijn uniek en bijna niet zo te regelen. Dat wij dit dan zo met 3FM Serious Request kunnen aanbieden is echt vet", vertelt de veilingmeester. “Het is alsof je naar een museum gaat.”

Spannend

"Toen ik werd gevraagd als veilingmeester, vond ik het wel spannend. Het is toch een officieel beroep." Donderdag heeft Sander zijn eerste live veiling gedaan. "Dat was wel even een dingetje. De veiling gaat met stappen van vier, af en toe vergat ik dan de tafel van vier. Gelukkig had ik een spiekbriefje."

Toch is Sander heel blij dat hij veilingmeester is. "Er zijn zoveel vette items. Mijn echte favoriet is toch wel de lp van de Editors. Daar staat een liedje op wat nog nooit eerder is uitgebracht, van deze lp zijn er ook maar twee op de hele wereld." Op deze lp is inmiddels al 1056 euro geboden.

Winkelbaas Sander is blij met Breda als tijdelijke vestigingsplaats. "Toen ik hier de eerste keer kwam sprak het me al aan. Er hangt hier een goede sfeer, het is een hele mooie en frisse stad en de mensen zijn super aardig."

Toenemende drukte

En het wordt steeds drukker. "Je merkt gewoon dat er steeds meer mensen komen. Gisteren kon ik bijna niet vanuit het Glazen Huis weg. Het is echt mooi dat iedereen er zin in heeft, het brengt mensen bij elkaar. Bijvoorbeeld met Tijn, zijn verhaal breekt de harten van mensen, maar brengt mensen ook bij elkaar door zich in te zetten."

Dat de tussenstand dit jaar lager is dan afgelopen jaren, is niet belangrijk vertelt hij. "We doen het nooit om een record weg te zetten, iedere euro telt. Je haalt uiteindelijk toch op wat Nederland ervoor over heeft. Het is zeker geen wedstrijd, de mensen daar zijn ook met die 3 miljoen al zoveel geholpen."

Laatste dag

De man met de hamer werkt iedere dag van ongeveer 07.00 tot 22.00 uur. "Natuurlijk is het vermoeiend, maar als je dan dat plein vol ziet staan en je weet dat je naar dat eindbedrag toewerkt dan vergeet je dat je moe bent."

De laatste dag worden er op het podium tijdens de eindshow ook nog items geveild. "Dat zijn voornamelijk dingen uit het Glazen Huis, bijvoorbeeld een kussen waar Domien op geslapen heeft. Daar zit voor mensen dan toch een waarde aan."