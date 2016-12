Tiësto ereburger van Breda

"Het ereburgerschap is maar voor een enkeling weggelegd", aldus Paul Depla. "Maar een man met zo veel bijzondere diensten verdient die titel", aldus de burgemeester.

Verwest was duidelijk verrast door het nieuws. "Wow, dit is heel bijzonder. Het is ontzettend mooi, want breda is toch de plek waar ik vandaan kom. Ontzettend bijzonder."

Dat Tijs ereburger is, werd donderdag in de raadsvergadering besloten.

Wel is Tiësto in 2011 benoemd tot ereburger van Brabant. De laatste benoemde ereburgers van Breda zijn oud-burgemeester Peter van der Velden en bisschoop Muskens.