Wie wordt trainer van NAC? 'Langeler of Arnold lijken me geschikt'

"Het is lastig", stelt Leon Deckers van Fanzine de Rat. "De opvolgers liggen niet echt voor het oprapen." Hij stelt dat er in ieder geval een ander type trainer naar Breda moet komen. "Dijkhuizen was in de fase van de opbouw van de selectie niet de juiste man."

Levien de Boer van B-Side Rats, alias Da Pope heeft wel een favoriet. "Graham Arnold. Hij zit nu bij Sydney, maar heeft bewezen dat hij spelers beter kan maken, is bondscoach geweest en heeft een NAC-verleden. Ideaal." Of het haalbaar is, weet hij niet. "Ligt er ook aan of Dijkhuizen een afkoopsom mee krijgt. Anders is er misschien wel ruimte om een contract af te kopen."

Er zijn nog andere opties. Deckers: "Misschien moet het probleem weer va binnenuit opgelost worden of wordt er wel naar City gekeken." De Boer noemt een andere naam. "Art Langeler is weg bij PSV en wil weer trainer worden. Hij is ook een geschikte kandidaat. Lokhoff zit bij Wolfsburg dus die zal het wel niet doen en of we Maaskant nou voor de derde keer moeten vragen…"