Breda: 'Kosten beveiliging Serious Request aanzienlijk'

Breda is daarnaast nog eens ruim 150-duizend euro kwijt aan bereikbaarheid en mobiliteit rond het evenement. De verhuizing van de raad en de fracties naar de Claudius Prinsenlaan kost de gemeente 37-duizend euro. In totaal trekt Breda ongeveer 750-duizend euro uit voor Serious Request, inclusief een bijdrage van 244.000 euro aan 3FM.

De kosten van de beveiliging betreffen de inzet van beveiligiers, het afschermen van het Chasséveld en maatregelen als toegangspoorten en dergelijke zijn 'behoorlijke kostenposten'. "Daarbij zijn ook de geraamde kosten om de stad bereikbaar te houden betrekkelijk hoog", schrijven burgemeester en wethouders. "Hier zit wel een verdienmodel achter. Er zijn immers opbrengsten uit de pendeldiensten."

In de vragen wilde fractievoorzitter Peter Elbertse ook weten wat Breda uitgeeft aan Winterland, dat van 16 december tot en met 8 januari duurt. Dat evenement krijgt 2,5 ton subsidie.

Breda hoopt met Serious Request ondernemers in de binnenstad een impuls te geven. "Voor deelname is gekozen om Breda als gastvrije stad te presenteren, meer bezoekers naar Breda te trekken, de bezoekduur te verlengen en meer omzet voor ondernemers te genereren."