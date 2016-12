Line-up slotavond 3FM Serious Request bekend

Tijdens dit feest treedt Lucas Hamming op, zijn liedje 'Are you with me' is de themesong van Serious Request dit jaar. Verder staan Douwe Bob, Jett Rebel, Frenna & Jonna Fraser, HAEVN en Rondé op de line-up.

Ook moeten we Ward van Zanten natuurlijk niet vergeten. Hij mag op het feest zijn versie van Sintara's New York laten horen. Dit na zijn optreden bij het Glazen Huis dinsdagmorgen en door 5000 euro die hij inzamelde voor Serious Request.

Na zes lange dagen actievoeren verlaten dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende zaterdag rond 21.00 uur het Glazen Huis. Het huis wordt geopend door degene die hiervoor het hoogst heeft geboden tijdens de veiling.

Samen met alle andere 3FM dj's maken Domien en Frank het eindbedrag bekend waarmee het Rode Kruis kindersterfte door longontsteking tegen kan gaan.

De slotavond is vanaf 19.30 uur live te volgen op NPO 3, NPO 101, NPO 3FM en 3FM.nl.