NL-Alert: Grote brand bij paintballhal in De Faam

Het zou gaan om brand bij het Paintbalcentrum daar. De brand is nog niet onder controle, meldt de Veiligheidsregio om 10.30 uur. De brandweer kan moeilijk bij de brandhaard komen.

Vanwege de enorme rookontwikkeling is er een NL-Alert gestuurd. De omwonenden wordt geadviseerd de ramen en deuren dicht te houden. Flink deel van de omgeving is afgezet. Het is onduidelijk waar de brand is ontstaan.

De bedrijven in De Faam zijn ontruimd. Het gaat om onder meer een geluidsstudio, Boerschappen, een trampolinecentrum en een werkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer.

Brandweer

De brandweer is aanwezig met schuimblusser en een hoogwerker en verschillende andere voertuigen. Ook korpsen uit andere plaatsen zijn aanwezig.

De rookwolken zijn van grote afstand te zien. Het gebouw van de NHTV aan de Archimedesstraat staat vol in de rook. "Leerlingen NHTV Archimedesstraat verzamelen in centrale hal in verband met de brand", meldt de Veiligheidsregio via Twitter. "Bij toename rookoverlast wordt gebouw ontruimd."

Grote brand

Die boodschap volgde tegen half elf: "Gebouw NHTV Archimedesstraat wordt ontruimd in verband met grote brand Liniestraat Breda. Leerlingen mogen naar huis."

De brand werd even voor half tien gemeld als een woningbrand. Al vrij snel werd opgeschaald naar een grote brand.

Bekijk meer foto's van de rook bij De Faam.