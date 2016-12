'Burgemeester Tijn' (6) haalt half miljoen op met nagellakactie Serious Request

Woensdagochtend kwam Tijn met een laatste wens naar het Glazen Huis. Nagels lakken voor Serious Request en het bekender maken van zijn ziekte. Dit is namelijk waarschijnlijk de laatste Serious Request voor Tijn. Hij heeft DIPG, oftewel hersenstamkanker.

Zijn vader Gerrit is nog ondersteboven van alle aandacht. "Ik weet niet of je mijn update nog gelezen hebt op de actiepagina", vertelde hij aan Domien. "Tijn lag al lekker te slapen, maar papa had nog veel adrenaline. Ik kreeg vannacht ook kippenvel toen Humberto de tussenstand vertelde en wat hij erbij zei."

Domien: "We hebben hier en ook backstage enorm veel respect voor hoe jullie ermee omgaan." Dat gevoel bevestigde de burgemeester in het Glazen Huis. "Toen ik het verhaal woensdag tijdens het hardlopen hoorde, kreeg ik een brok in mijn keel. Als je dat verhaal hoort, daar kun je alleen maar diep respect voor hebben."

Ook op het gemeentehuis staat de nagellak al klaar, vertelt de burgemeester. Veel werknemers daar willen maar al te graag hun nagels gelakt krijgen door Tijn. Zoals hij woensdag al aankondigde, kwam burgemeester Depla naar het Glazen Huis met een verrassing: de ambtsketting. Iets na 10.00 uur overhandigde hij de ketting aan Tijn. "Burgemeester Tijn, die lak heeft aan iedereen maar wel zorgt dat heel Nederland hun nagels lakt", aldus Depla.

Wat hij het liefste wil doen als burgemeester? Naar de kinderboerderij. "Dus gaan we naar de kinderboerderij", zegt Depla.

"Tijn is de ambassadeur van het Glazen Huis, dus dan ben je ook de ambassadeur van Breda. Wij gaan ervoor zorgen dat Tijn een onvergetelijke dag heeft vandaag", vertelt Depla in het Glazen Huis.

Inmiddels heeft hij bijna 500.000 euro opgehaald, zijn streefbedrag was eigenlijk 100 euro. Doneren kan via de site van 3FM.