Rennende kerstmannen, waar je ook kijkt

Voor een keer is de Santa Run niet tijdens de Kerstmarkt in het Ginneken, maar door de binnenstad vanwege 3FM Serious Request. Met een route van 3 km kan jong en oud aan de bak. De eerste lopers startten in groepen van ongeveer 150 mensen vanaf 18.00 uur in het Valkenberg bij het reuzenrad.

Daarna gingen de deelnemers onder meer via de Molenstraat, St. Annastraat en via de Claudius Prinsenlaan over het Chassépark om uiteindelijk weer te finishen in het park. Onderweg kunnen lopers de route uitbreiden met een bootcamp van Sportschool Club Pellikaan.

De drie vriendinnen Anne, Elisabeth en Felice vinden het leuk om dit samen te doen. "We doen iets gezelligs met z'n drieën en zetten ons daarbij in voor het goede doel", vertelt Anne.

Deelnemers

Voor Felice is het de tweede keer dat ze meedoet, Elisabeth en Anne doen voor de eerste keer mee. "Mijn vader zit bij de Rotary maar toch had ik nog nooit eerder gedaan. Ik ben blij dat ik deze keer meedoe", zegt Elisabeth.

Ook doet voor de eerste keer mee, maar niet op gewone hardloopschoenen. "Ik ren de Santa Run op kangoo jumps, een soort van springschoenen." Het schijnt dat deze kangoo jumps beter zijn dan hardloopschoenen. "Het maakt het niet per se makkelijker, de jumps wegen namelijk 2 kilogram per stuk."

Deelneemster Susan doet vaker mee aan hardloopwedstrijden. "Het is wel de eerste keer dat ik aan de Santa Run meedoe. Het voordeel aan deze actie is dat ik iets doe wat mijn hobby is, hardlopen, en me daarbij inzet voor een doel wat mij aanspreekt."

