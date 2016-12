In de rij voor fotoshoot door Kim Feenstra

Voor twintig euro maakt Kim Feenstra woensdagmiddag en avond een portret, dat uitgeprint en gesigneerd wordt. Dit doet zij bij Shoots&more in de Nieuwstraat in Breda.

"Ik vind dit een van de tofste dingen om te doen, ik doe graag iets voor de medemens. Daarbij vind ik Serious Request een van de tofste dingen aan het einde van het jaar", vertelt Kim Feenstra. "Ik hoop dat we veel mensen kunnen verwachten en een mooi bedrag kunnen doneren. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat het gezellig is en blijft."

Twee jaar geleden deed ze ook al een actie voor Serious Request in samenwerking met Shoots&more. "Toen probeerde ik het wereldrecord selfies te verbreken. Shoots&more vroeg, ook na aanleiding van 'Het perfecte plaatje', of ik met hen een actie wilde doen. Ik heb geen moment getwijfeld."

Fotosessie

Joeske en Tessa hebben deze middag een fotosessie en meet&greet met Kim Feenstra. "Ik heb heel 'Het perfecte plaatje' gevolgd en ik wil zelf ook heel graag iets met fotografie gaan doen. Bij de meet&greet wil ik haar gaan vragen hoe ze aan haar werk komt en wat belangrijk is", vertelt Joeske.

"Het is ook een cadeautje voor mijn verjaardag", voegt Tessa daar aan toe. "Ik ben er echt heel blij mee."

Kim houdt ook andere acties bij. "Ik ben net in het Glazen Huis geweest, daar heeft Tijn mijn nagels gelakt. Met moeite heb ik mijn tranen ingehouden. Wie wordt er niet emotioneel als je dat hoort."

Over haar nagels is ze tevreden. "Hij doet het zo goed. Ik vroeg hem wat zijn favoriete kleur was, in die kleur mocht hij mijn nagels lakken." Het werd roze.