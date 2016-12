Oosterhoutse autodiefstal gelinkt aan overval woning Spank

Dinsdagavond rond 20.30 uur hield de politie op het Heuveleind in Oosterhout twee jongens aan die daar bezig waren met het stelen van een auto. Van die auto was de sleutel eerder meegenomen bij een woningoverval op 11 december aan de Spank in Breda. Het gaat om twee Oosterhouters van 16 en 17 jaar.

De politie onderzoekt de eventuele betrokkenheid van hen bij die overval. Op 11 december meldde een bewoner van de Spank in Breda dat zijn buurvrouw bij hem om hulp had gevraagd omdat ze zou zijn overvallen. Direct spoedden verschillende surveillance-eenheden zich naar de straat. Door de taalbarrière werd niet direct duidelijk wat er was gebeurd.

De vrouw gaf aan dat drie gemaskerde mannen haar woning waren binnen gedrongen, haar bedreigden en goederen wegnamen. Er werd een portemonnee weggenomen, maar ook de autosleutel.

Bij de aanhouding van de twee verdachten in Oosterhout werd deze sleutel aangetroffen. Zij zijn vastgezet. Het onderzoek naar de overval in Breda wordt voortgezet.