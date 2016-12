Nagellakkende Tijn (6) donderdag 'burgemeester' van Breda

Tijn is ernstig ziek en heeft warschijnlijk minder dan een jaar te leven. Desondanks zet hij zich in voor de actie van Serious Request. Hij doet dat met een nagellak-challenge. Mensen moeten anderen nomineren om hun nagels te lakken voor een euro. Doen ze niet mee, dan moeten ze een tientje doneren.

Sinds woensdagmorgen lakt Tijn vanuit het Glazen Huis nagels. Speciaal voor hem werd een gat in het raam gezaagd. Ook Paul Depla stak zijn hand door de opening en liet zijn nagels lakken. "Rood, de kleur van Breda natuurlijk", antwoordde hij op de vraag van dj Frank van der Lenden.

Depla toonde zich onder de indruk van Tijns instelling. "Mooi om te zien hoe hij zich inzet voor anderen, en hoeveel mensen in beweging komen voor anderen. Dat word je toch heel blij van. Ik zou willen dat er elke dag mensen als Tijn waren."

Vanwege zijn actie, wil Breda Tijn in het zonnetje zetten. "Morgen is Tijn de burgemeester. Hij krijgt de ambtsketting en is eregast. Hij heeft het grootste hart van Nederland."

Tijn wilde 100 euro ophalen met zijn actie. Inmiddels staat de teller op meer dan 400.000 euro.

