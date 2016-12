Doodzieke Tijn haalt duizenden euro’s op met nagellakken uit Glazen Huis

Dit is waarschijnlijk de laatste Serious Request voor Tijn. Hij heeft de ziekte DIPG, oftewel hersenstamkanker. Zijn levensverwachting is minder dan een jaar.

Hij wil zich samen met zijn ouders inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Serious Request Request en om aandacht te vragen voor zijn ziekte.

"Er zijn kinderen die het nog slechter hebben, die niet eens vijf jaar mogen worden vanwege longontsteking", vertelt de vader van Tijn aan Domien. "Na alles wat wij dit jaar hebben meegemaakt, willen wij ons graag inzetten."

Lak aan DIPG

Tijn daagt mensen uit om hun nagels te laten lakken en 1 euro te doneren. Anders hoopt hij dat mensen 10 euro willen doneren. Dit alles onder het mom van 'Lak aan DIPG'.

Ook heeft hij al de nagels van dj's Domien Verschuuren, Angelique, Joram en Kevin mogen lakken. De nagels van Giel en Stefan van Stuktv zijn ook door Tijn gelakt.

"Even wapperen met je handen, dan droogt het beter", geeft Tijn als tip aan Stefan.

Streefbedrag

Zijn streefbedrag is 100 euro. Dat bedrag heeft hij inmiddels al flink overtroffen. Wanneer Tijn en zijn vader horen hoeveel er al is opgehaald, kunnen ze het bijna niet geloven. "7500 euro", onthult Domien. "Wow, dat is al heel veel", zegt Tijn. En zijn vader: "Dat is echt fantastisch."

Tot nu toe heeft hij al meer dan 24.000 euro opgehaald. Maar per minuut gaat dat bedrag omhoog.

Doneren kan via de site van 3fm.