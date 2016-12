SP soept, loopt en zorgt voor Serious Request

Ook het initiatief voor het Nationaal ZorgFonds, dat wordt ondersteunt door de SP, gaat zich inzetten.

Vrijdag 23 december wordt de Roemer Run gehouden. Dit is een honderd kilometer lange sponsorloop van het Binnenhof in Den Haag tot aan de Grote Markt in Breda. De afstand wordt overbrugd door huidige en kandidaat-Kamerleden zoals Lilian Marijnissen, Ron Meyer en Michiel van Nispen.

Het laatste stuk van de Speelhuislaan tot aan de Grote markt lopen partijleider Emile Roemer en Bredase wethouder Patrick van Lunteren en fractievoorzitter Bas Maes ook mee. Het startschot bij de Speelhuislaan wordt om 15.00 uur gegeven door burgemeester Paul Depla, waarna hij zelf het laatste stuk mee rent. Iedereen die via de site doneert mag ook meelopen.

Tweede actie

De tweede actie die de SP houdt is zaterdag 24 december. De SP trakteren bezoekers op een warme kop soep, wel tegen een kleine betaling. De uitgeruste SoeP Express van de partij is met tomatensoep te vinden van 12.00 tot 16.00 uur in de Veemarktstraat.

"Door de mensen in ruil voor wat geld voor het goede doel een kop warme soep te geven, hopen we hen zowel letterlijk als figuurlijk een warm gevoel vanbinnen te geven!", zegt SP-bestuurslid Paul Marijnissen in een persbericht.

Ook houdt het Nationaal ZorgFonds, dat ondersteunt wordt door de SP, de hele week een actie. In de Veemarktstraat kan deze week tegen een vergoeding van 3,85 euro het Eigen Risico-spel worden gespeeld. Op zaterdag 24 december is ook de Nationaal ZorgFonds-truck aanwezig waar iedereen het Eigen Risico stuk kan slaan op een boksbal.